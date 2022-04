De Luca: "Pnrr e Zes opportunità, burocrazia e caro energia ostacoli" Il Governatore: "Ci sono risorse importanti: se sburocratizziamo possiamo rialzarci"

"Pnrr e Zes sono opportunità per risollevare il tessuto produttivo, ma per far sì che diventino concrete occorre superare i problemi. Il primo, che è emerso nelle ultime settimane ma era già presente prima della guerra in Ucraina, è rappresentato dal prezzo dell'energia. E' evidente che questo mette in ginocchio tanti settori produttivi. Abbiamo poi un problema permanente di sburocratizzazione nel nostro paese che riguarda l'insieme del Pnrr. Sono state fatte delle cose anche interessanti dal ministero delle Infrastrutture in termini di sburocratizzazione e semplificazione delle procedure, ma se pensiamo all'iter burocratico per realizzare un parco eolico fotovoltaico, capite che dobbiamo ancora fare chilometri". Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, a margine dell'assemblea pubblica di Confindustria presso il centro orafo 'Tarì' di Marcianise (Caserta). "Abbiamo risorse importanti - ha aggiunto De Luca - che possono dare respiro, nel campo delle infrastrutture, nel campo della sanità, dove dobbiamo investire miliardi di euro per nuovi ospedali e interventi nelle strutture. Se sburocratizziamo e affrontiamo con senso di responsabilità il problema energetico ci sono le possibilità di riprendersi"