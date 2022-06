Fico: "Salario minimo? Siamo tra pochi paesi in cui non c'è" Il presidente della Camera a Capua: "Dobbiamo adeguarci alla direttiva europea"

"Il tema del salario minimo è importante. Magari c'è difficoltà nel portarlo avanti, ma è uno di quei temi che, se approvati, migliorano la società. Noi siamo uno dei pochi Paesi in Europa che non ha il salario minimo, è stata approvata anche la direttiva europea e io credo che bisogna andare in quella direzione. Al di là di andare in contrasto con chi vuole o chi non vuole, bisogna fare un grande tavolo per comprendere le problematiche. Peró io credo che bisogna andare oltre la contrattazione nazionale sul salario minimo perché bisogna invece essere messo per legge. Il Parlamento ha ancora un anno e spero che possa lavorare al meglio su questo". Lo ha detto il presidente della Camera, Roberto Fico, a margine di una visita al Museo Provinciale Campano di Capua, Caserta.