Amministrative. A Vairano Patenora Supino è sindaco: correva solo Lista Vairano Unita è l'unica presentata

Lottava solo contro il quorum a Vairano Patenora Stanislao Supino, visto che la sua “Vairano Unita” è l'unica lista presentata per il rinnovo del consiglio comunale.

L'unico obiettivo era quello di superare il 50 per cento dei votanti per rendere la sua elezione a sindaco valida: operazione ampiamente riuscita visto che per le comunali l'affluenza è stata del 70,1 per cento