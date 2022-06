Elezioni Comunali 2022: Teano, il nuovo sindaco è Giovanni Scoglio Netta affermazione con il 55,17 per cento dei consensi

A Teano netta affermazione per Giovanni Scoglio, che diventa sindaco con la sua lista “Teano in Comune”: ottiene il 55,17 per cento dei voti, in termini assoluti 3560 consensi.

L'avversario, Fabrizio Zarone con la lista Siamo Teano, si ferma a 2893 consensi che valgono il 44,8 per cento.