Elezioni Comunali 2022. Calvi Risorta: Lombardi confermato sindaco Stravince con l'88,8 per cento dei consensi

Giovanni Rosario Lombardi confermato sindaco di Calvi Risorta.

Con la lista “Uniti per la Rinascita Calena” ottiene esattamente 3mila voti, arrivando all'88,8 per cento del totale. Lo sfidante Vito Taffuri, con la lista Forza Calvi Risorta, si ferma al 10,5 per cento con 352 voti. Più distanziato Eduardo Elia con La Civetta che ottiene 27 voti e lo 0,8 per cento.