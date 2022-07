Movida: dopo la lite tra ragazzine si dimette il consigliere del Sindaco Gianfranco Paglia: "Non posso presiedere un tavolo a cui i componenti non chiedono"

Dopo l'ultimo episodio di "mala movida" avvenuto a Caserta, ovvero la lite tra alcune ragazzine adolescenti verificatasi nella tarda serata di sabato nella piazza antistante la Reggia borbonica, si dimette il consigliere del Sindaco per la sicurezza a Caserta, il colonnello Gianfranco Paglia, che era stato fortemente voluto dal sindaco Carlo Marino dopo la rielezione dello scorso autunno e sull'onda di quanto avvenuto a fine estate 2021 con l'uccisione nelle strade della movida del 18enne Gennaro Leone per mano di un coetaneo. Paglia spiega la sua decisione con una lettera aperta in cui ammette di aver deluso "le aspettative dei cittadini casertani e di questo chiedo scusa all'intera citta'"; ma dalle parole usate si capisce come la delusione riguardi l'atteggiamento delle varie parti che compongono il tavolo sulla movida, e la mancanza di una reale volonta' verso una concreta soluzione del problema. "Non posso piu' presiedere un tavolo - scrive - in cui non credono piu' in una parte dei suoi componenti. E' dal mese di febbraio che avevo chiesto alle associazioni di categoria di prendere le distanze dai locali che non rispettano le regole, a partire dalla vendita di alcolici ai minori, all'occupazione di suolo pubblico senza permessi, all'inquinamento acustico. Nulla e' stato fatto forse perche' le quote dei propri iscritti sono troppo preziose"