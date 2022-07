Acqua: il consiglio comunale dice no alla privatizzazione Approvata la mozione contro la privatizzazione dei servizi pubblici

- Il Consiglio comunale di Caserta ha approvato la mozione presentata dal consigliere di Caserta Decide, Raffaele Giovine, in merito alla difesa dell'acqua come bene comune e contro la privatizzazione dei servizi pubblici; una mozione che esprime "il dissenso sugli articoli del Ddl Concorrenza che vorrebbero imporre le privatizzazioni dei servizi pubblici agli enti locali, articoli voluti a livello nazionale dal centrodestra". "Evidentemente questi temi cosi' importanti, quelli dei servizi pubblici e dell'acqua, non interessano al centrodestra che ha infatti deciso di abbandonare l'aula durante il voto", ha affermato Raffaele Giovine al termine del Consiglio comunale. "Non ci sorprende che il centrodestra di Zinzi abbia invece preferito fare gli interessi del partito a Roma, difendendo il Ddl Concorrenza, piuttosto che quelli dei casertani, che si ritrovano con una qualita' pessima dell'acqua. Un atteggiamento offensivo per tutta la citta'. Se ne facciano una ragione: la qualita' dei servizi pubblici, lo stop alle privatizzazioni e l'acqua pubblica sono una nostra priorita' e di tutta l'Amministrazione che ringraziamo per aver condiviso questa scelta valoriale e politica. La mozione e' stata l'occasione per ribadire l'intenzione espressa dalla D.G 101/2022 che mira a costituire una societa' pubblica per la gestione del servizio, unica strada per garantire un servizio di qualita'".