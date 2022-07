Articolo Uno: pieno sostegno alla lista dei democratici e progressisti A Caserta primo incontro tra il segretario Tartaglione ed il commissario del Pd Mauri

L'assemblea provinciale di Articolo Uno Federazione di Caserta, dopo una discussione approfondita, ha condiviso il dispositivo con il quale Articolo Uno in vista delle elezioni politiche del 25 settembre, confermando la sua autonomia politica e organizzativa, ha scelto di costruire, da soggetto cofondatore insieme al Partito Democratico e ad altre forze politiche e civiche, la lista dei democratici e dei progressisti, e le linee programmatiche che rappresentano il contributo di idee a quel progetto.

Nelle condizioni date e di fronte ad una pessima legge elettorale, i progressisti di Terra di Lavoro si impegnano con grande forza e determinazione a contrastare la destra-destra nazionale a trazione Fratelli d'Italia e Lega che rappresenta una vera e propria minaccia per la tenuta democratica del Paese qualora andasse al governo. "Siamo impegnati a costruire un campo largo e inclusivo di tutti quelli che si sentono progressisti - ha spiegato il segretario provinciale e co-segretario regionale Alessandro Tartaglione. Fino all’ultimo minuto utile - ha sottolineato Tartaglione - ci impegneremo per tentare di coinvolgere in questa battaglia, nonostante le evidenti difficoltà, anche il Movimento 5 Stelle.

La nostra partecipazione alla lista dei progressisti ha come obiettivo quello di portare in dote alla lista dei democratici e progressisti il temi della nostra agenda sociale, fondata sul contrasto alle diseguaglianze, la salvaguardia della dignità del lavoro, la lotta ai cambiamenti climatici, la transizione ecologica e la centralità della tutela dei beni comuni. Su questi temi e sulla necessità di attrezzare una efficace campagna elettorale attraverso candidature autorevoli e rappresentative del territorio - ha concluso Alessandro Tartaglione - ho avuto, ieri pomeriggio a Caserta, un primo confronto con il commissario della Federazione di Caserta del Partito Democratico Matteo Mauri".