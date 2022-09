Meloni: "Non ci credo che i campani si accontentino del reddito di cittadinanza" La leader di Fdi ha annunciato la chiusura della campagna elettorale a Napoli

Nel pomeriggio a Caserta è arrivata la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, che si è schierata accanto ai produttori di mozzarella di bufala da mesi in protesta contro la politica regionale di contrasto alla brucella e alla tbc, contestata da attivisti dei centri sociali da lei definiti “figli di papà”.

"Si sta cercando l'incidente, e' la sesta volta consecutiva che i contestatori vengono fatti entrare in un comizio. La Lamorgese non sa fare il suo lavoro e questa sera la chiamerò di nuovo per chiederle se si può fare campagna elettorale in questo modo. Una cosa e' l'incompetenza, ma qua poi posso pensare che lo stanno facendo apposta. Si sta cercando l'incidente. La sinistra vuole gli incidenti. Per me possono strillare quanto vogliono. Non me li filo".



Si è soffermata soprattutto sul lavoro Giorgia Meloni, pronunciandosi contro il reddito di cittadinanza sostenuto dalla Taverna: “Non ci credo che vi accontentate, che una regione come questa si accontenta, non ci credo che una regione nella quale c'è un'università tra le più antiche del mondo, che ha strutture e prodotti d'eccellenza si accontenti del reddito di cittadinanza”.



E poi l'annuncio: "Per chi dice che non abbiamo attenzione per il Sud, voglio dire che ho passato l'ultima settimana di campagna elettorale nel Mezzogiorno e chiudemo a Napoli venerdi' 23 settembre all'Arenile di Bagnoli".