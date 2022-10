Infrastrutture e sud. Salvini: "Lavoro per riaprire cantieri da Bari a Caserta" Il neo ministro alle Infrastrutture: "Sul tavolo 2,8 miliardi per il piano

"Al lavoro per far ripartire i cantieri, da Nord a Sud. Non solo strade, porti, ferrovie o caserme: sul tavolo ci sono già 2,8 miliardi per il piano sociale e per la speciale urbanizzazione. selezionati da Messina a Brescia, da Milano a Bari, da Latina a Cuneo, da Treviso a Caserta. Previsti interventi su migliaia di abitazioni e quartieri, con grande attenzione per le periferie: sarà una delle nostre priorità". Lo scrive il neo ministro delle infrastrutture Matteo Salvini su Facebook, postando una foto che lo ritrae seduto alla nuova scrivania dei documenti.

TUTTI I PROGETTI CRUCIALI PER LA CAMPANIA

Tema delle infrastrutture peraltro prioritario per il Sud e le aree interne viste le numerose opere previste e ritenute cruciali per lo sviluppo del Mezzogiorno e anche per rompere l'isolamento delle aree interne altrimenti condannate a uno scenario di decrescita democrafica e di desertificazione industriale.

Esempi cruciali per la Campania in tal senso sono:

l'Alta Capacità - Alta Velocità Napoli - Bari che collegherà in maniera veloce il versante tirrenico con quello adriatico

Progetti questi fondamentali per il futuro del sud e delle aree interne.