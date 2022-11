Brucellosi e Tbc, Lollobrigida: "Individueremo sostegni per le aziende" Il ministro dell'Agricoltura: "Coordinamento con ministero Salute per definire strumenti migliori"

"La diffusione della brucellosi e della tubercolosi negli allevamenti di bufale è costantemente monitorata dai nostri uffici'. 'Ho già scritto al ministero della Salute, alle istituzioni locali e alle associazioni di categoria per confermare la volontà di implementare l'attività di raccordo operativo e coordinato'.

Il coordinamento è finalizzato a ''definire gli strumenti per affrontare in modo efficace le problematiche in oggetto, nonché ad individuare le modalità accelerate di erogazione di misure di sostegno per il mancato reddito a favore delle aziende che hanno subito forti abbattimenti. Il consumo della mozzarella di bufala 'non prevede alcun pericolo per coloro che intendono comprare e assaggiare questo grande prodotto italiano''.

Lo afferma il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, intervenendo al question time del Senato sulla diffusione della brucellosi e della tubercolosi negli allevamenti di bufale in Campania