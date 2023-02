De Luca: "Anche su numero dipendenti pubblici sud sconta divario con Nord" Il Governatore all'incontro a Caserta su Pnrr e pubblica amministrazione

"Avremo voluto preparare per tempo la pubblica amministrazione, ma veniamo da un ventennio nel corso del quale la P.A. in Italia e' stata distrutta e anche in questo scontiamo un divario fra Nord e Sud". Cosi' il presidente della Campania, Vincenzo De Luca, alla Reggia di Caserta dove si sta tenendo la tavola rotonda 'Selezionare e formare i dirigenti Pnrr: la sfida dell'VIII Corso-Concorso Sna'. "Abbiamo un 2 per cento in meno di dipendenti pubblici ogni 1000 abitanti rispetto al Centro Nord - dice De Luca - anche in questo scontiamo un divario che andrebbe recuperato. La cosa migliore era utilizzare questi fondi con un progetto straordinario di rilancio delle politiche di sviluppo nel Mezzogiorno di Italia, avremmo dovuto utilizzare l'80 per cento di queste risorse per il Sud come ha fatto la Germania 30 anni fa. Ma come dico io non siamo la Germania, adesso vediamo dove arriviamo e faremo uno sforzo straordinario per non perdere queste risorse".