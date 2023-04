Direttore ospedale si candida alle elezioni, è polemica La Lega tuona: "Si revochi l'incarico per evitare che scelte sanitarie condizioni esito voto"

È già destra contro sinistra a Marcianise ( Caserta) dopo la presentazione delle liste per le Comunali di metà maggio. A scatenare il fuoco incrociato delle polemiche la candidatura nel centrosinistra come consigliere del direttore dell'ospedale di Marcianise Laura Leoncini, presentatasi a sostegno della candidatura a sindaco Lina Tartaglione. Ieri il consigliere regionale della Lega, la casertana Antonella Piccerillo, ha tuonato contro la candidatura indirizzando una richiesta al direttore dell'Asl di Caserta Amedeo Blasotti perché revocare l'incarico alla Leoncini alla direzione dell'ospedale di Marcianise, "per evitare che le scelte fatte nell'ospedale possano in qualche modo condizionare l'esito del voto". In difesa della dirigente pubblica interviene Alessandro Tartaglione, segretario regionale di Articolo Uno e presentatore della lista "Marcianise Terra di Idee", in cui si è candidata la Leoncini. Tartaglione parla, in relazione alle parole della Piccerillo, di "una vera e propria aggressione intimidatoria nei confronti di una donna, Laura Leoncini, la cui figura professionale non rientra in nessuna delle fattispecie previste né dal Tuel, né da alcuna altra norma, tra i casi di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale". "L', quale vincitrice di un pubblico concorso, infatti, è di "Direttore Medico di Presidio Ospedaliero". Una posizione da considerarsi analoga a quella di un Direttore di Unità Operativa Complessa che non ha alcuna analogia con quella di direttore generale, direttore amministrativo e direttore sanitario delle aziende sanitarie locali e ospedaliere. Non sussistono per lei, quindi, cause di incompatibilità e la candidatura è assolutamente legittima. Né sussistono ragioni di opportunità. Altrimenti dovrebbero considerarsi tali anche le candidature di numerosi medici presenti nelle liste elettorali dello schieramento che la consigliere della Lega Nord sostiene a Marcianise, tra cui lo stesso candidato sindaco Trombetta, ed altri che rivestono il ruolo di Medici di Medicina Generale".