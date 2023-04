Zinzi: "Grazie a Salvini dal Mit arrivano 103 milioni per ferrovie Campania" Il deputato della Lega: "Cambio di passo sotto gli occhi di tutti per i trasporti"

"Con Matteo Salvini al Mit il cambio di passo per un Paese che vuole ripartire e' sotto gli occhi di tutti. Per la nostra amata Campania in arrivo 103,14 milioni di euro per opere di ammodernamento delle ferrovie regionali. Avanti tutta con l 'Italia dei cantieri e dell'innovazione che guarda al futuro e vuole tornare a correre veloce". Lo sottolinea il deputato campano della Lega Gianpiero Zinzi.