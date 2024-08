Terremoto in Comune a Caserta: il sindaco Marino azzera la giunta La decisione del sindaco, ora via alle consultazioni con i gruppi di maggioranza

Al termine del consiglio comunale e della giunta successiva, il sindaco Carlo Marino ha azzerato la giunta, revocando tutti gli assessori. Questo passaggio è stato preceduto dalla presa d’atto delle dimissioni presentate dall’assessora Annamaria Sadutto e dal vicesindaco Emiliano Casale.

“Prima di tutto – ha spiegato il primo cittadino - voglio ringraziare tutti gli assessori che hanno lavorato con me per il bene della comunità. In questo momento l’azzeramento è un atto fondamentale, che deve segnare una ripartenza netta dell’azione di governance della nostra città. L’obiettivo è quello di effettuare un rinnovamento nell’azione politica e amministrativa, garantendo maggiore efficienza e coerenza con gli indirizzi politici espressi dalla maggioranza. Inoltre, c’è la necessità di dover rispondere in maniera efficace e tempestiva alle nuove sfide, anche alla luce dei finanziamenti regionali ed europei e delle ulteriori risorse finanziarie derivanti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”, le parole della fascia tricolore casertana.

Subito dopo l’azzeramento, il sindaco Marino ha iniziato le consultazioni per la formazione di una nuova giunta, che prevedono un confronto con i gruppi consiliari di maggioranza, i partiti e gli stakeholder istituzionali del territorio.