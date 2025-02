Beni comuni, basta divisioni: uniamo le forze per il futuro di Caserta Il monito del partito socialista italiano

Il partito socialista Italiano sezione di Caserta accoglie con favore il nuovo regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani.

"Riteniamo che questo rappresenti un’opportunità per valorizzare il grande lavoro svolto finora dalle associazioni attive sul territorio, nel rispetto dei regolamenti precedenti e con una gestione virtuosa degli spazi pubblici.

Al tempo stesso, crediamo fermamente che il modello di cogestione degli spazi debba evolversi, includendo sia le associazioni già operanti (ex ante), sia nuove realtà associative (ex post), in un percorso di collaborazione aperto, inclusivo e trasparente.

La pluralità di esperienze e competenze può solo arricchire il tessuto sociale e culturale della nostra città, garantendo ai cittadini un utilizzo degli spazi pubblici sempre più efficiente e partecipato.

Il principio di sussidiarietà, sancito dall’articolo 118 della Costituzione, deve essere il faro di questa nuova

stagione di amministrazione condivisa, in cui cittadini, associazioni e istituzioni cooperano per il bene comune. La nostra visione è chiara: garantire la continuità delle esperienze positive maturate nel tempo, aprendosi però al contributo di nuove realtà che possono apportare idee e risorse per migliorare la vivibilità e il benessere della comunità casertana.

Come Partito Socialista sezione di Caserta, saremo attenti affinché questo processo si sviluppi nel rispetto

dei principi di trasparenza, equità e partecipazione democratica, affinché ogni cittadino possa beneficiare di una città più vivibile, inclusiva e ben gestita.