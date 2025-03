Coldiretti: domani De Luca incontra agricoltori e allevatori Incontro per illustrare Piano Olivicolo Regionale e opportunità zootecnia

Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca sara' domani alle 16.30 a Piedimonte Matese (Ce) a incontrare gli agricoltori e allevatori delle aree interne, nell'ambito di un evento promosso da Coldiretti Campania e Aprol per presentare le opportunita' offerte dal Piano Olivicolo Regionale e dai nuovi finanziamenti destinati alla zootecnia. L'appuntamento punta a rilanciare due comparti chiave per l'economia agricola campana: l'olivicoltura e l'allevamento di bovini, ovini e caprini. "L'arrivo dei fondi per la zootecnia permette di tirare il fiato - ha spiegato il presidente di Coldiretti Campania Ettore Bellelli - ma serve un impegno stabile per valorizzare le aree interne". Dopo i saluti del sindaco Vittorio Civitillo, interverranno accademici ed esperti del settore: Antonio De Cristofaro (Universita' del Molise), Giuseppe Campanile, Teresa del Giudice, Claudio Di Vaio (Universita' Federico II), Franco Famiani (Universita' di Perugia), e il direttore dell'Istituto Zooprofilattico del Mezzogiorno Antonio Limone. Coordina i lavori Umberto Comentale (Aprol Campania). "La risposta che stiamo ricevendo nei territori e' segno di una filiera viva, che ha voglia di crescere - ha aggiunto Salvatore Loffreda, direttore di Coldiretti Campania - bisogna ripartire dagli ettari e puntare su qualita', mercato e innovazione".