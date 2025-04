Scioglimento comune Caserta, Lega: "Si proceda subito ad elezione Anci" A chiederlo è il responsabile enti locali Luigi Barone

"Lo scioglimento del Comune di Caserta per infiltrazioni camorristiche purtroppo trascina nella contesa anche l’Anci Campania finora guidata dal sindaco Carlo Marino.

Le annunciate dimissioni di Marino dall'Anci liberano l’associazione nazionale dei comuni italiani da problemi e anomalie.

Si proceda però velocemente con l'elezione del nuovo presidente senza perdite di tempo e tentennamenti". A chiederlo è il responsabile enti locali della Lega in Campania, Luigi Barone.

"Pur nel pieno rispetto del principio di garantismo, che per noi resta un caposaldo irrinunciabile, riteniamo che l’associazione nazionale dei comuni Italiani non possa essere nemmeno sfiorata dal sospetto di commistioni o vicinanze con dinamiche riconducibili ad infiltrazioni camorristiche.

L’Anci è un patrimonio collettivo, un presidio democratico e istituzionale che da oltre un secolo rappresenta con forza, dignità e autorevolezza i comuni italiani. Per queste ragioni è necessario che in tempi rapidi l'Anci Campania abbia un nuovo presidente.

Non si tentino arroccamenti o scorciatoie, l’Anci, che in Campania rappresenta la quasi totalità dei comuni, non può trovarsi per nessuna ragione al mondo in condizioni di instabilità e difficoltà.

La credibilità delle istituzioni passa anche e soprattutto dalla capacità di fare scelte nette nei momenti difficili. È questo il momento della chiarezza e del coraggio", conclude Barone.