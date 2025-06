Psi Caserta scommette sui giovani: due nuove nomine che parlano al futuro Arianna Carrino e Desyderia De Falco, delegate all’organizzazione eventi e politiche giovanii

La Federazione Provinciale del Partito Socialista Italiano di Caserta annuncia con soddisfazione la nomina di due nuove figure che avranno un ruolo centrale nel rafforzamento dell’azione del partito sul territorio:

Arianna Carrino è la nuova Responsabile con delega all'organizzazione eventi. Desyderia De Falco assume il ruolo di Responsabile con delega alle politiche giovanili.

Due giovani donne determinate, capaci e già protagoniste attive in ambito sociale, professionale e culturale.

Arianna Carrino, oltre ad aver maturato esperienza in ambito commerciale e nella gestione di attività di vendita e accoglienza, è attualmente impiegata come collaboratrice scolastica, un ruolo che le consente di essere a contatto quotidiano con studenti, famiglie e personale educativo. Questa esperienza ha

rafforzato in lei la sensibilità verso i temi dell’educazione, dell’inclusione e del benessere scolastico, rendendola una figura capace di cogliere i bisogni reali delle comunità locali. La sua conoscenza del territorio e la sua empatia rappresentano un valore aggiunto nell’organizzazione di eventi culturali e

sociali che mettano al centro le persone.

Desyderia De Falco, studentessa di Giurisprudenza presso l’Università “Luigi Vanvitelli”, è già attiva nel campo della comunicazione e dell’impegno civile. Ha svolto attività editoriale come cronista per Belvederenews.net e partecipato a progetti universitari di tutoraggio e affiancamento agli studenti.

Ha inoltre preso parte a importanti eventi sociali e culturali come dimostrando una spiccata sensibilità per i temi della legalità e della valorizzazione del patrimonio culturale. Il suo percorso riflette un autentico impegno verso i giovani e la loro centralità nei processi democratici.

«Con queste nomine - dichiara Romolo Vignola, coordinatore provinciale del Psi - vogliamo costruire un partito che sappia ascoltare, rappresentare e coinvolgere le nuove generazioni. Arianna e Desyderia portano competenze, passione e senso di responsabilità: il loro ingresso rafforza il nostro cammino

verso una politica più partecipata e concreta».

«Diamo spazio a chi ha voglia di mettersi in gioco - aggiunge Antonio De Falco, coordinatore cittadino - e lo facciamo con due ragazze che hanno già dimostrato capacità organizzative, empatia sociale e spirito d’iniziativa.

Lavoreremo insieme per costruire percorsi di dialogo, crescita e cittadinanza attiva». Il Psi Caserta rinnova così il proprio impegno per una politica al servizio della comunità, capace di creare opportunità per i giovani e promuovere cultura, partecipazione e coesione sociale.