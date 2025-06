Azione Caserta: Pierluca Marino è il commissario cittadino Definito il percorso organizzativo del partito

Alla presenza del segretario provinciale Cesario Villano, dei vertici regionali e del consigliere regionale Salvatore Aversano, sono stati nominati Luigi Scaramuzzini e Gabriele Mauriello come nuovi vicesegretari provinciali, e Pierluca Marino come commissario cittadino di Caserta.



“La costruzione di un partito solido e credibile - ha dichiarato il segretario provinciale Cesario Villano - passa attraverso il riconoscimento delle competenze e del merito.

Con queste nomine, diamo forza a una squadra coesa e capace di affrontare le sfide che ci attendono. Scaramuzzini rappresenta un riferimento fondamentale per l’organizzazione interna e la comunicazione politica, un punto di sintesi tra efficacia operativa e visione strategica. Mauriello, da anni presente con competenza nel dibattito politico casertano, offrirà un contributo prezioso per consolidare la nostra presenza sul territorio. A Marino, invece, è affidato un incarico delicato in un momento critico per la città di Caserta, e siamo certi che saprà interpretarlo con responsabilità e determinazione.”



Anche il consigliere regionale Salvatore Aversano, intervenuto alla riunione, ha espresso grande soddisfazione per le scelte operate:



“Luigi Scaramuzzini ha già dimostrato, con il suo lavoro, cosa significhi essere un riferimento credibile e operativo. In una fase in cui serve costruire, organizzare e comunicare con chiarezza, la sua presenza nella segreteria provinciale rappresenta un passo importante per tutto il partito. Allo stesso tempo, è un valore aggiunto poter contare su un profilo come quello di Gabriele Mauriello, che porta con sé un patrimonio di relazioni e conoscenza politica sul campo. E infine, su Caserta, la nomina di Pierluca Marino è la risposta seria e organizzata che serve per affrontare la complessità della fase post-scioglimento e accompagnare la città verso un nuovo percorso di responsabilità e buongoverno. Siamo pronti ad affrontare insieme, con determinazione e metodo, le prossime sfide elettorali, a partire dalle regionali.”

Il neo commissario cittadino Pierluca Marino ha così commentato la nomina:

Ringrazio il segretario provinciale Cesario Villano e il direttivo per la fiducia. Sono consapevole dell’importanza di questo incarico, soprattutto alla luce della situazione che vive oggi la città di Caserta. Dopo lo scioglimento del consiglio comunale, serve responsabilità, visione e prontezza d’azione.

Le prossime scadenze elettorali ci impongono di metterci subito al lavoro. Il mio impegno sarà rivolto a costruire un’area politica moderata, liberale e riformista, capace di offrire risposte concrete e serie ai bisogni della nostra comunità.”



Il direttivo provinciale di Azione Caserta, all’unanimità, ha espresso soddisfazione per il rafforzamento della squadra dirigente:



“La costruzione di un partito solido e credibile passa attraverso il riconoscimento delle competenze e del merito. Le nomine deliberate ieri rappresentano un investimento sul futuro del nostro progetto. Continueremo a lavorare con spirito unitario e con il coinvolgimento delle migliori energie del nostro territorio.”



Azione Caserta conferma così la volontà di rafforzare la propria struttura organizzativa, puntando sulla competenza e sul radicamento. Il lavoro avviato si inserisce in una visione più ampia, volta a costruire una presenza stabile e coerente con i valori del riformismo, del buon governo e della responsabilità civica.