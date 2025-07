È ufficiale: mi candido alle elezioni regionali della Campania con la Lega L'annuncio di Rany Pagano

"È ufficiale: mi candido alle elezioni regionali della Campania con la Lega. Lo faccio con entusiasmo, determinazione e - soprattutto - con il forte senso di responsabilità che mi lega a questa terra". Così in una nota Rany Pagano.

"La mia candidatura nasce dopo una stretta di mano con l’onorevole Gianpiero Zinzi, deputato alla Camera e coordinatore regionale del partito, che ringrazio per la fiducia e il sostegno.

È una scelta politica chiara, in un momento cruciale per la nostra Regione: la consiliatura di Vincenzo De Luca è ormai al termine, ed è tempo di costruire un futuro diverso.

In passato ho avuto l’onore di amministrare la mia città, Casaluce, per dieci anni, con senso di responsabilità e profondo impegno. Un’esperienza che mi ha permesso di toccare con mano i bisogni reali dei cittadini e le difficoltà quotidiane degli amministratori locali.

Oggi ho deciso di mettermi in gioco per portare in consiglio regionale le voci di chi, ogni giorno, si

rimbocca le maniche nei nostri territori: sindaci, assessori, consiglieri comunali che - tra mille

difficoltà - provano a dare risposte concrete.

Saranno le loro battaglie, le loro istanze, a guidare il mio impegno. Ringrazio con il cuore gli amministratori locali, gli amici e i tantissimi cittadini che in queste ore mi stanno scrivendo, incoraggiando e sostenendo.

Sentire tanto affetto - conclude Pagano - è la spinta più grande per affrontare questa sfida. Sì, sarà una sfida difficile. Ma ci candidiamo per vincere. Perché la provincia di Caserta ha bisogno - e diritto - a una rappresentanza forte, competente e radicata. Il nostro impegno sarà totale. Con coraggio, passione e senso del dovere verso la nostra comunità".