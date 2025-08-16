Psi Caserta: "Il turismo come motore di sviluppo per la città e provincia" Il monito di Arianna Carrino

"Caserta e Terra di Lavoro possiedono un patrimonio unico al mondo, ma serve una strategia unitaria per trasformare il turismo nel vero motore dello sviluppo economico e sociale".

Con queste parole Arianna Carrino, componente del direttivo del Psi Caserta con delega all’organizzazione eventi, ha presentato al gruppo dirigenziale del partito, un’analisi approfondita sull’offerta turistica del capoluogo e della provincia, mettendo in luce potenzialità e criticità.

Dallo studio emerge un quadro chiaro: il territorio vanta attrattori straordinari, per citarne alcuni, come la Reggia di Caserta e il Belvedere di San Leucio - entrambi siti Unesco - il borgo medievale di Casertavecchia, l’Acquedotto Carolino, l’Anfiteatro Campano, oltre a paesaggi che spaziano dal litorale Domizio al Parco del Matese.

A questi si aggiungono eccellenze enogastronomiche di fama internazionale richieste in tutto il paese e

nel mondo.

“Queste risorse - ha spiegato Carrino – vanno messe in rete attraverso una governance condivisa. Non basta sommare attrazioni: bisogna creare un racconto unitario e identitario, capace di coinvolgere il visitatore e trattenerlo più giorni, offrendogli esperienze autentiche, culturali, naturalistiche ed enogastronomiche”.

Tra le priorità indicate figurano il potenziamento delle infrastrutture, il miglioramento del trasporto pubblico e lo sviluppo dell’aeroporto di Grazzanise come scalo civile strategico.

“Grazzanise - ha aggiunto Carrino - può diventare un hub turistico e logistico per l’intera Campania, facilitando anche l’export delle nostre eccellenze agroalimentari”.

Fondamentale, secondo l’analisi, è la costituzione delle Destination management organization (Dmo) per coordinare pubblico e privato nella gestione e promozione del territorio. “In altre province campane le Dmo sono già operative - ha evidenziato Carrino - mentre a Caserta non possiamo permetterci di perdere tempo.

È uno strumento decisivo per accedere ai fondi regionali e promuoverci efficacemente in Italia e all’estero”.

Il Psi Caserta propone di lavorare su pacchetti turistici integrati che comprendano eventi culturali e folkloristici, sport, congressi, turismo religioso e percorsi del gusto, puntando alla destagionalizzazione. “Il turismo - ha concluso Carrino - è fatto di persone: serve formazione, competenza e qualità dei servizi. Caserta può diventare una delle destinazioni di punta del Mediterraneo, ma dobbiamo pensare in grande. Il resto sarebbe solo un’occasione mancata”.