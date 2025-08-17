"A Teano è una bomba ecologica: siamo preoccupati" Borrelli: "Difficili operazioni di spegnimento: roghi sono un'emergenza"

"A Teano è andata in fiamme un'azienda di trattamento rifiuti speciali, tra i quali materiali plastici e gomma, che hanno reso particolarmente difficili le operazioni di spegnimento per le quali sono impegnate da ieri sera tre squadre dei vigili del fuoco. Un'enorme colonna di fumo denso e nero, tipica per queste combustioni, si è stagliata nel cielo creando allarme nella comunità residente. Sul posto anche l'Arpac per effettuare il monitoraggio di diossine, furani, policlorobifenili dispersi in atmosfera nell'area interessata, e i volontari della Comunità Laudato Sì Ecopolis. L'incendio ha interessato un'area di circa 40mila mq".

Le immagini del rogo sono state inviate al deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli: "Ci troviamo di fronte all'ennesima bomba ecologica esplosa nell'area del Casertano. Una circostanza che desta molta preoccupazione poiché a bruciare sono spesso aziende che trattano i rifiuti, con tutto ciò che ne consegue sulla salute dei cittadini. Si chiarisca subito la natura del rogo e si avvii un monitoraggio puntuale delle forze dell'ordine per capire se dietro questi episodi si nascondano trame criminali. Al tempo stesso ho chiesto il monitoraggio immediato della qualità dell'aria da parte dell'Arpac a tutela della salute pubblica. I roghi tossici sono la vera emergenza in questa provincia, motivo per il quale bisogna fare di più in termini di prevenzione"