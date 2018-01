Albanova, imbattibilità conservata La prima della classe impatta sul campo della Virtus Goti

L'Albanova impatta a Sant'Agata de' Goti. Finisce in parità il big match con la Virtus Goti: 1 a 1 il risultato finale, che permette ai biancazzurri di tenere invariato il vantaggio in classifica di otto punti sui sanniti. L'Albanova sale così a quota 45, a più 5 sulla seconda piazza, preservando l'imbattibilità in campionato contro una delle compagini più temibili tra le mura amiche nonché reduce da otto vittorie di fila.



LA PARTITA - Match caratterizzato da un terreno di gioco in pessime condizioni. De Stefano (squalificato, il panchina il vice Nominato) deve fare a meno di Folliero squalificato e Rea febbricitante, con Simonetti e Amoroso in campo nonostante l'influenza. L'Albanova prova subito ad esercitare la supremazia territoriale e al 15' Negozio di testa gonfia la rete, ma l'arbitro annulla per un fuorigioco non chiarissimo. Al 34' il Goti passa: punizione dalla trequarti, Russo sbuca sul secondo palo e sigla l'1 a 0. Perna sfiora il pari al 37', Casaburi salva. Nella ripresa, pronti via e al 48' Negozio si vede negare nuovamente la gioia del gol dalla terna: il classe '98 spedisce il pallone all'incrocio dei pali, ma l'assistente segnala fuorigioco lasciando ancora una volta più di un dubbio. Il Goti prova in ripartenza a sorprendere gli ospiti, ma Sagliocco salva al 65'. Al 69' entra Traoré: sarà ancora una volta decisivo. 72': il maliano triangola sulla destra con Perna, entra in area e piazza un diagonale imprendibile sul secondo palo. 1 a 1. Al 79' Simonetti scavalca la difesa con un lancio per Traoré che da due passi calcia a colpo sicuro, ma Casaburi compie un intervento prodigioso che sventa incredibilmente la seconda rete biancazzurra. Nel finale l'Albanova ci prova a più riprese, ma senza esito. Finisce 1 a 1, con i biancazzurri che inanellano il diciassettesimo risultato utile in campionato in altrettante partite.



POST GARA - In merito al post partita movimentato dagli screzi tra le tifoserie, l'Albanova Calcio intende ringraziare sentitamente la società Virtus Goti per la fattiva collaborazione nel sedare gli animi, oltre che per la splendida accoglienza.

Redazione