Juvedecò Caserta, dominio a Battipaglia: 56-83 Confermo in vetta al girone D di Serie B per il team di coach Max Oldoini

La Juvedecò Caserta non sbaglia un colpo: la squadra allenata da coach Max Oldoini vince il derby campano contro la Treofan Battipaglia. Era il testacoda del turno del girone D di Serie B: il team di Terra di Lavoro conferma i favori del pronostico con il dominio al PalaZauli. Vittoria senza tifosi al seguito, bloccati a Caserta per disposizioni del Prefetto di Salerno dopo quanto avvenuto nel derby con Salerno, sempre al PalaZauli di Battipaglia, all'esordio in campionato. Rinaldi è il top-scorer della gara con 18 punti. Doppia cifra anche per Ciribeni (16), Hassan (12) e Galipò (11). Alla Treofan, fanalino di coda del girone, non basta la prova di Martino, autore di 20 punti. Caserta resta da sola in vetta alla classifica e rafforza, una volta di più, il ruolo da leader nel raggruppamento.

Foto: pagina ufficiale Facebook Sporting Club Juvecaserta

Serie B - Girone D (PalaZauli, Battipaglia)

Treofan Battipaglia - Decò Caserta 56-83

Parziali: 16-29, 34-56, 50-68

Battipaglia: Volpe, Coppa, Federico 4, Visconti 2, Vietri, Ronconi 11, Del Vecchio 2, Dispinzeri 10, Melillo 7. Romanelli, Martino 20.

Caserta: Galipò 11, Dip ne, Petrucci 7, Ciribeni 16, Bottioni 6, Rinaldi 18, Hassan 12, Sergio 4, Iavazzi 2, Barnaba 7, Aldi, Mataluna. All. Oldoini

Arbitri: Vastarella e Manco