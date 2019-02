Caserta, primato consolidato: vittoria a Capo d'Orlando Battuta l'Irritec Costa d'Orlando. Testa alla Coppa Italia di Serie B per gli uomini di Oldoini

Conferma delle distanze nei primi posti del girone D di Serie B e testa alla Coppa Italia di categoria per la Juvecaserta di coach Max Oldoini che passa sul parquet di Capo d'Orlando contro l'Irritec Costa d'Orlando. Finale di 60-81 per la Decò, prima in classifica con 6 punti di vantaggio e che vince in Sicilia rafforzando l'idea di squadra in una gara condotta sin dalla palla a due. Quattro uomini in doppia cifra per i bianconeri: Dip, Valentini, Hassan e Petrucci.

Serie B - Girone D

Irritec Costa d'Orlando - Decò Caserta 60-81

Parziali: 16-24, 32-47, 49-65

Costa d'Orlando: Ferrarotto 2, Balic 5, Spasojevic 2, Di Coste 4, Scafidi ne, Bolletta 6, Fowler 4, Triassi ne, Bartolozzi 14, De Angelis 8, Gambarota 15. All. Condello.

Caserta: Galipò, Dip 14, Petrucci 13, Ciribeni 8, Bottioni 8, Pasqualin 2, Valentini 10,Hassan 12, Rinaldi 8, Sergio 6, Barnaba, Piazza. All. Oldoini.

Arbitri: Bernassola, Cassiano.

Verso la Coppa Italia - Porto Sant’Elpidio da venerdì

Il programma della prima giornata

ore 14: Amadori Cesena - Virtus Arechi Salerno

ore 16.15: Decò Caserta - Rekico Faenza

ore 18.30: Paffoni Omegna - Amatori Pescara

ore 20.15: Allianz San Severo - All Food Firenze

Foto: pagina ufficiale Facebook Sporting Club Juvecaserta