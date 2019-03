Serie B, Coppa Italia: Caserta fuori ai quarti, vince Faenza Sconfitta a Porto Sant'Elpidio per gli uomini di Oldoini. Finale di 62-72

Porto Sant'Elpidio è amara per la Decò Caserta. La Rekico Faenza batte il team di Max Oldoini nei quarti di finale della Coppa Italia di Serie B. Finale di 62-72 per i romangnoli che, in semifinale, affronteranno Cesena per il derby. Equilibrio fino al 30', poi l'allungo della Rekico con Petrucci e Sgobba, autori rispettivamente di 17 e 14 punti. Alla Juvecaserta non bastano i 15 punti di Norman Hassan. I bianconeri tirano male da oltre l'arco nel primo tempo (2/13 da 3 al 20'), ma si trovano avanti per l'intervallo lungo (39-37 al termine del secondo quarto). Faenza commette qualche errore di troppo a cronometro fermo. Nel terzo periodo, Faenza trova il vantaggio con Chiappelli e Venucci per il 51-56 al 30'. Corsa romagnola nell'ultima frazione con il +12 favorito da Silimbani e Sgobba. La Rekico si spinge fino al +16, vano il tentativo di rientro della squadra di Terra di Lavoro che va ko con il risultato di 62-72 ed esce al primo turno della Coppa Italia di categoria.