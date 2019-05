Pallavolo Femminile: Caserta in Serie A1, Volalto nella storia La società del presidente Turco conquista la promozione in massima serie. Traguardo storico

La Volalto Caserta batte la Zambelli Orvieto con il risultato di 3-1 nella terza gara della serie di finale e conquista la promozione in Serie A1. Traguardo storico per il club rosanero del presidente Nicola Turco che ripropone la pallavolo femminile campana in massima serie. Festa al PalaVignola per Caserta e la Volalto che completa nel modo migliore una stagione trionfale, vissuta da protagonista. Nel quarto set, quello decisivo, si registra l'equilibrio tra i due team. Caserta firma per prima il decimo punto nel parziale, ma senza vantaggi. Il primo arriva sul 20-18 con il nastro prezioso per la Volalto. Non basta un time-out ad Orvieto per il rilancio. Per la squadra di casa, Matuszkova va di muro su D’Odorico per il 21-18. La soluzione viene replicata da Frigo per il +4 che porta le umbre ad una nuova sospensione. È Matuszkova, in diagonale, a chiudere la sfida e a certificare il pass promozione della Volalto. Festa a Caserta con il 3-1 e il balzo in A1.

Foto: pagina ufficiale Volalto 2.0 Caserta