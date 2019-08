Juvecaserta, ufficiale l'arrivo di Isaiah Swann Accordo con l'ex Treviso e Ferrara. Nevola: "Il suo talento sarà apprezzato dalla tifoseria"

La Juvecaserta ha aggiunto Isaiah Swann al roster 2019/2020 che affronterà il campionato di Serie A2. Mina vagante del girone est: questo l'obiettivo del club di Terra di Lavoro che ha ufficializzato, in settimana, anche il ritorno di Marco Giuri. Swann si conferma in Italia: la guardia è reduce dall'avventura a Ferrara, proprio in A2 (22,4 punti con il 43 per cento da 2, il 39 da 3 e l'82 ai liberi con 5,1 rimbalzi e 4,3 assist in 29 partite). Il record stagionale di Swann è stato registrato a Mantova di 44 punti (3/7 da 2, 9/13 da 3, 11/12 ai liberi, 8 rimbalzi, 10 assist e 65 di valutazione).

"Sono entusiasta di lavorare con coach Gentile ed entrare a far parte di una società dalle grandi tradizioni come è Caserta. - ha spiegato Swann - Spero che insieme potremo vivere in questa stagione grandi momenti". "Swann è un giocatore importante che conosce bene il campionato. - ha aggiunto l'amministratore unico della Juvecaserta, Antonello Nevola - Sono certo che le sue doti realizzative, il suo talento e la sua leadership saranno apprezzate da tutti i nostri tifosi e sostenitori".

"Swann è un giocatore che ha già avuto tante esperienze nei campionati europei ed italiano. - ha affermato il coach della Juvecaserta, Nando Gentile - Le sue caratteristiche tecniche vanno ad integrarsi perfettamente nella squadra che stiamo costruendo. Non è solo un gran realizzatore, ma ha leadership, gioca una pallacanestro intensa ed agonisticamente è in grado di dare molto alla squadra. Può contribuire alla crescita anche dei suoi compagni perché gli piace anche passare la palla e creare gioco".