Basket, Juvecaserta: ecco il programma del precampionato Serie A2, il primo test amichevole è fissato per mercoledì 28 contro la Virtus Cassino

Il raduno della Juvecaserta si terrà lunedì 19 agosto al PalaMaggiò. Visite mediche e primo allenamento stagionale nell'impianto sportivo di Castel Morrone per la squadra che sarà allenata da Nando Gentile. Il club di Terra di Lavoro, che parteciperà al girone est di Serie A2, scenderà in campo, per il primo scrimmage ufficiale, mercoledì 28 (ore 18) contro la Virtus Cassino.

Caserta sfiderà la Givova Scafati nel 19° Trofeo "Mangano-Lamanna" il 31 agosto alle 18. Il 4 settembre sarà nuovo scrimmage a Caserta contro Formia (Serie B). La prima uscita ufficiale è in programma domenica 8 settembre: sfida contro Roseto (ore 18) per la prima giornata di Supercoppa LNP che proseguirà con San Severo - Caserta (mercoledì 11 alle 20.30) e Montegranaro - Caserta (domenica 15 settembre alle 18). La partecipazione al Trofeo Irtet di Caserta, in programma il 28 e il 29 settembre è legata alla prosecuzione del cammino in Supercoppa.