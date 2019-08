Juvecaserta, ecco il nuovo logo Richiamo alla storia e al legame con la città per il club

Dalla Serie B alla Serie A2 anche con la modifica del logo. Ecco il nuovo marchio della Juvecaserta. JC e la denominazione societaria nella corona circolare con, in alto, le 4 stelle. Continuità nel ricordo delle vittime dell'incidente di Buccino in cui persero la vita due dirigenti, un allenatore ed un giovane atleta della formazione under 15 nel 2008.

"Il nuovo logo, oltre a rinnovare l’immagine grafica del club, vuole rimarcare lo stretto connubio che da sempre esiste tra i colori bianconeri della squadra di basket ed il territorio casertano. - ha spiegato l'amministratore unico della Juvecaserta, Antonello Nevola - Vuole evidenziare, in altri termini, la valenza territoriale di una squadra che, per storia e tradizione, si identifica totalmente con la città di Caserta; un rapporto graficamente messo in evidenza dal profilo della reggia vanvitelliana, simbolo universalmente identificato con la città di Caserta".

Nella giornata ieri, la Juvecaserta ha sottolineato, con una nota ufficiale, l'abbraccio al delegato provinciale del Coni Caserta, Michele De Simone, per il lutto che lo ha colpito, la morte dell'avvocato Enrico Accinni.