Juvecaserta, test con Cassino a Viale Medaglie D'Oro Nel palasport cittadino lo scrimmage con la squadra ciociara mercoledì 28 alle 19.30

L'amichevole tra lo Sporting Club Juvecaserta e la Virtus Cassino, in programma mercoledì 28 agosto, con palla a due alle 19.30, si giocherà al PalaSport di Viale Medaglie D'Oro, a Caserta. È quanto comunicato dal club bianconero che ha deciso di fissare lo scrimmage nel palazzetto dello sport cittadino. "Presso lo stesso impianto la squadra bianconera si allenerà anche nella mattinata e la seduta, che avrà inizio alle ore 10.30, sarà aperta al pubblico. - si legge nella nota diffusa dalla Juvecaserta - La scelta del palasport di viale Medaglie d’oro per il primo scrimmage stagionale è stata determinata dalla volontà del club bianconero di consentire ai tifosi casertani, soprattutto ai più giovani, che possono aver difficoltà a raggiungere l’impianto di Castel Morrone, di assistere alla prima uscita del nuovo anno sportivo. Lo Sporting Club Juvecaserta, a tal proposito, ringrazia il dr. Giuseppe Guida, presidente dell’Agis, l’agenzia che gestisce gli impianti sportivi di proprietà dell’Amministrazione Provinciale, per la sensibilità e la disponibilità mostrata nei suoi confronti, rispondendo entusiasticamente alla richiesta del club".