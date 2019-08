Juvecaserta, Gentile: "Emozionante ricominciare in città" Le interviste a Gentile, Nevola, Giuri e Papa sul canale 696 TV OttoChannel

Alle 19, ha preso il via la preparazione della Juvecaserta. In attesa di trasferirsi al PalaMaggiò di Castel Morrone, da restyling, il club bianconero lavorerà in città, al Palasport di Viale Medaglie D'Oro, che offre tanti ricordi al coach della squadra di Terra di Lavoro, Nando Gentile: "È emozionante perché ci sono nato in questo palazzetto. - ha spiegato il tecnico della Juvecaserta - Ho iniziato proprio qui a giocare. Avevo 11 anni. Ho fatto tutto il settore giovanile per poi arrivare al PalaMaggiò. È chiaro che ricominciare da qua, con questa squadra, con la Juvecaserta, è importante, anche per la città, per la gente, per i tifosi. Chiaramente, nei prossimi giorni, andremo al PalaMaggiò perché quella sarà la nostra casa".

Non solo Mike Carlson e Isaiah Swann, i due americani del roster. Caserta potrà contare su Marco Giuri, reduce dallo Scudetto vinto a Venezia: "Marco è un giocatore di grandissima esperienza, che è già stato a Caserta. Appena l'abbiamo contattato, appena abbiamo saputo della promozione in A2, con grandissimo entusiasmo è tornato a Caserta. È un giocatore faro di questa squadra, che nel ruolo di playmaker è fondamentale per una squadra nuova e giovane".

La prossima Serie A2: "Campionato lungo, con tanti buoni giocatori. La cosa buona è che ci sono otto italiani nel roster. Questo fa molto piacere. Come era ai vecchi tempi: tanti giocatori nuovi, giovani, che si affacciano a questa serie, che è il vero campionato italiano".

In serata, sul canale 696 TV Ottochannel, speciale basket con le interviste realizzate al Palasport di viale Medaglie D'Oro con Nando Gentile, Antonello Nevola, Marco Giuri e Domenico Papa.