Juvecaserta, vicino Cusin. Ecco l'arrivo di Swann L'arrivo dell'esterno USA pronto per la nuova stagione in bianconero

Marco Cusin appare sempre più vicino alla Juvecaserta. Dopo settimane di trattative, con lo spiraglio minimo per una chiamata in massima serie, il lungo di Pordenone sembra pronto ad accettare l'offerta del club bianconero, partecipante al girone est di Serie A2. L'acquisto che può cambiare la prospettiva della stagione per la società di Terra di Lavoro che già può contare su Marco Giuri, Mike Carlson e Isaiah Swann, arrivato ieri a Caserta. "Con lui la moglie Linden ed i piccoli Naomi e Justice. - si legge nella nota della Juvecaserta - Accolto dal team manager del club bianconero, Fabio Testa, e dall’addetto alla segreteria, Umberto Palmiero, Swann ha poi raggiunto con la famiglia Caserta, dove si aggregherà ai suoi nuovi compagni una volta espletate le rituali visite mediche. Intanto, il gruppo dei giovani che attualmente si allena con la prima squadra è stato integrato anche da Roberto Gervasio, che ha scelto il 34 come numero di maglia".