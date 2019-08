Marco Cusin è un nuovo giocatore della Juvecaserta E' ufficiale l'accordo tra il lungo ex Nazionale e il club bianconero

La Juvecaserta ha ufficializzato l'ingaggio di Marco Cusin. Super colpo per la Serie A2: il club bianconero rafforza l'idea di mina vagante nel girone est del secondo campionato nazionale. Dopo la chiamata in A2, Caserta ha inserito gli americani, Isaiah Swann e Mike Carlson, e Marco Giuri, reduce dallo Scudetto vinto con la Reyer Venezia. A questi si aggiunge Cusin che, nelle ultime tre stagioni, ha indossato le canotte di Avellino, Milano e Torino.

"Abbiamo voluto Marco perché rappresenta il completamento ideale della squadra che abbiamo allestito e che speriamo possa ottenere quei risultati che sono nelle legittime ambizioni della società e della tifoseria casertana. - ha affermato il coach della Juvecaserta, Nando Gentile - Oltre a portare la sua fisicità al centro della nostra area, Cusin è un lungo moderno, un giocatore duttile, veloce, capace di intimidire l’avversario, ma anche di essere punto di riferimento per i compagni sui due lati del campo. Considerato il ritardo accumulato per il passaggio dalla B all’A2, credo che Antonello Nevola e la società abbiano svolto un buon lavoro, allestendo una formazione in grado di competere in un campionato difficile qual è quello di serie A2".

"Cusin non ha bisogno di presentazioni. Il suo ingaggio chiude il nostro mercato. - ha aggiunto l'amministratore unico del club, Antonello Nevola - Il suo acquisto è l’ennesimo sforzo della società e rappresenta un regalo ai nostri tifosi che speriamo aderiscano numerosi alla prossima campagna abbonamenti. Crediamo di aver allestito un buon roster. il nostro obiettivo come primo anno in serie A2 è il raggiungimento del play off".