Juvecaserta, vittoria nel primo test: 91-63 contro Cassino Priva di Carlson e Swann, infortunati, buona prova per il roster allenato da coach Nando Gentile

Margine ampio nel primo scrimmage prestagionale per la Juvecaserta che, però, si ritrova a dover valutare le condizioni degli americani. Mike Carlson e Isaiah Swann non hanno preso parte al test disputato al Palasport di Viale Medaglie D'Oro contro la Virtus Cassino, vinto con il risultato di 91-63. I due giocatori sono usciti malconci dall'allenamento di martedì. Trauma distorsivo al ginocchio destro per Swann, alla caviglia destra per Carlson.

Priva degli statunitensi, la squadra allenata da Nando Gentile che ha iniziato subito bene nel test con i ciociari. Parziale di 23-17 con Giuri, Valentini, Turel, Hassan e Cusin nello starting five. Giuri nel primo quarto, Paci e Bianchi nella corsa per il ventello di vantaggio nel primo tempo con il 46-31, punteggio di fine primo tempo. Divario di 28 punti al 30' con il +31, massimo vantaggio bianconero sul 76-45 nel quarto periodo.

Juvecaserta: Giuri 19, Cusin 10, Valentini 7, Turel 12, Hassan 9, Bianchi 9, Stanic 9, Sousa 7, Paci 9.