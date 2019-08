Juvecaserta, Swann: controlli a Reggio Emilia per l'infortunio Dopo i controlli in città, nuovi esami e visita specialistica dal professor Bianchi

Visita specialistica a Reggio Emilia nella giornata di domani per Isaiah Swann. Martedì sera, durante l'allenamento con i compagni di squadra, l'esterno della Juvecaserta ha rimediato un trauma distorsivo al ginocchio destro. Non sono bastati gli esami strumentali sostenuti alla Clinica Sant'Anna di Caserta per Swann che, nelle prossime ore, sarà visitato dal professor Rodolfo Bianchi, specialista in ortopedia e traumatologia, per valutare i tempi di recupero e le eventuali terapie a cui dovrà sottoporsi l'ex Ferrara. Una tegola nella preparazione per coach Nando Gentile e la Juvecaserta che, domani, scenderà in campo a Scafati per il Memorial "Mangano-Lamanna". La squadra di Terra di Lavoro affronterà la Givova di coach Giulio Griccioli.

Foto: pagina ufficiale Facebook SC Juvecaserta