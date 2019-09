Juvecaserta, test con Formia in attesa del nuovo play Amichevole al PalaMaggiò mercoledì con palla a due alle 19.30. Impianto aperto al pubblico

Caccia al playmaker per la Juvecaserta, costretta al ritorno sul mercato, causato dal grave infortunio rimediato da Isaiah Swann. Operazione per l'esterno di San Diego dopo la lesione del legamento crociato anteriore con interessamento del menisco al ginocchio destro. In attesa di un nuovo play, di un top-player per superare anche la sfortuna su Swann, lo Sporting Club Juvecaserta ha comunicato che lo scrimmage, in programma mercoledì contro il Formia, si giocherà al PalaMaggiò di Castel Morrone con palla a due alle 19.30. Il test amichevole è aperto al pubblico. Possibilità, quindi, per i tifosi di raggiungere l'impianto e seguire il confronto tra i due team.