Supercoppa LNP, la Juvecaserta vince a San Severo Domenica, a Porto San Giorgio, contro Montegranaro sarà in palio il pass per il turno successivo

La Juvecaserta trova la seconda vittoria consecutiva in Supercoppa LNP. Gli uomini di coach Nando Gentile passano a San Severo con il risultato di 89-93. Vittoria al "Falcone e Borsellino" con il roster bianconero capace dell'extra-sforzo per superare i carichi classici del lavoro prestagionale e abile nel colmare l'assenza di Dimitri Sousa e del secondo straniero. Con Isaiah Swann infortunato, caccia al sostituto e il prescelto è Seth Allen che dovrebbe raggiungere Caserta nei prossimi giorni. Prestazione da numeri splendidi per Marco Cusin (11/11 in serata) e Marco Giuri (7/7 da 2, 2/5 da 3 e 7 rimbalzi e 7 assist). Il club di Terra di Lavoro sale a quota 4 punti come Montegranaro. Domenica, al PalaSavelli di Porto San Giorgio, ci sarà in palio l'accesso alla fase successiva della Supercoppa.

Supercoppa LNP - Seconda Giornata (Palasport Falcone e Borsellino, San Severo)

Allianz San Severo - Juvecaserta 89-93

Parziali progressivi: 27-22, 44-45, 62-62

San Severo: Demps III 20, Saccaggi 16, Kennedy 16, Antelli 11, Maspero 10, Spanghero 7. Ortellaro 7, Di Donato 2, Conti, Angelucci, Niro, Sentinella. All. Cagnazzo.

Caserta: Cusin 20, Hassan 16, Turel 15, Carlson 10, Bianchi 6, Paci 2, Stanic, Valentini, Del Vaglio ne, Gervasio ne. All. Gentile.

Arbitri: Caforio, Bartolomeo, Pecorella.

Foto: pagina ufficiale Facebook SC Juvecaserta