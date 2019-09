Juvecaserta fuori dalla Supercoppa: vince Montegranaro 74-69 Priva di un americano e di Sousa, non bastano i 18 punti di Marco Giuri

La Juvecaserta saluta la Supercoppa LNP. Sconfitta al PalaSavelli di Porto San Giorgio per gli uomini di coach Nando Gentile, protagonisti nella competizione, ma che pagano l'assenza fissa di un americano (Seth Allen non ancora a referto) e di Dimitri Sousa. Finale di 74-69 per l'XL Extralight Montegranaro che vince in casa e strappa il pass per la fase successiva con il primato (3 successi in 3 uscite) nel girone arancione del torneo. Avanti anche al 30', i bianconeri hanno ceduto il passo nel finale di gara. Break di 25-12 per i padrini di casa che trovano con Aaron Thomas 21 punti, coadiuvato da Davide Bonacini, autore di 16 punti. "Non è stata la nostra uscita più felice, soprattutto all’inizio. - ha spiegato l'esterno dell'Extralight - Non abbiamo approcciato bene la partita, ma anche per merito di Caserta, che è una delle squadre migliori del nostro girone. La cosa positiva è che siamo riusciti a cambiare faccia, abbiamo sistemato un paio di cose a livello tecnico e siamo riusciti a girare la partita. Il nostro gioco parte dalla difesa, ognuno di noi deve dare qualcosa dietro e poi da lì sciogliersi in attacco per le proprie capacità. Per ora lo facciamo a tratti". Montegranaro affronterà la Givova Scafati. Appuntamento al PalaMangano per il quarto di finale della Supercoppa.

Supercoppa LNP - Terza Giornata (PalaSavelli, Porto San Giorgio)

XL Extralight Montegranaro - Juvecaserta 74-69

Parziali: 21-24, 9-11, 19-22, 25-12

Montegranaro: Thompson 10, Miani, Angellotti ne, Mastellari 8, Andreani, Conti 2, Palermo 4, Bonacini 16, Berti, Thomas 21, Cucci 4, Serpilli 9. All. Ciani.

Caserta: Aldi ne, Stanic 4, Iavazzi ne, Bianchi 7, Valentini, Paci 4, Carlson 9, Hassan 7, Giuri 18, Cusin 12, Turel 8. All. Gentile.

