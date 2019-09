Juvecaserta ko nella finale del Trofeo Irtet: vince Forlì Il canestro della parità di Giuri è arrivato fuori tempo massimo: 76-78

La Unieuro Forlì trionfa nella decima edizione del trofeo Irtet, disputato al Palasport di viale Medaglie D'Oro. La Juvecaserta perde di misura contro la squadra dell'ex coach, Sandro Dell'Agnello. Finale di 76-78 per Forlì che trova con Dallas e Bruttini punti utili in avvio di ultima frazione. A 180 secondi dal termine, Giuri consente alla squadra bianconera di rientrare fino al -4 e Turel firma la parità a quota 76 a 8 secondi dalla fine. Watson risulta decisivo con un tiro dalla media per il 76-78 a 5 decimi dal termine. Giuri segna da 2, ma fuori tempo massimo. Da domenica, via al campionato di Serie A2 con la trasferta di Verona per Caserta.

Trofeo Irtet - Finale (Palasport, Caserta)

Juvecaserta - Unieuro Forlì 76-78

Parziali: 14-21, 23-25, 13-22, 26-10

Forlì: Rush, Kitsing 2, Giachetti 13, Campori 3, Watson JR 20, Petrovic 10, Marini 10, Cinti, Dilas 2, Benvenuti 5, Bruttini 11, Ndoja 2. All. Dell’Agnello.

Caserta: Gervasio, Allen 13, Sousa 2, Bianchi 12, Valentini 6, Paci 9, Hassan 3, Giuri 16, Cusin 4, Turel 11. All. Gentile.