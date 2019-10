L’evento Sciarmati Off Road sui Monti Casertani Si terrà il 20 ottobre, ecco i primi segreti

Si avvicina per tantissimi appassionati di mountain bike un appuntamento molto amato ed atteso nella giornata del 20 ottobre a Vaccheria di Caserta con la prima edizione dell’evento Sciarmati Off Road sui Monti Casertani.

Tutto nasce quasi un anno fa con la nascita del calendario interregionale di cicloturistiche derivante dalla corporazione di ASD e al quale fanno parte gli organizzatori di Sciarmati Off Road che stanno preparando con cura i percorsi lungo (30 chilometri) e medio (15 chilometri comprendente la visita guidata al Museo della Seta di San Leucio).

“Diamo il via con entusiasmo a questa prima edizione per noi un’importante opportunità che speriamo di poter cogliere nel migliore dei modi, mettendo a disposizione un contesto ambientale di prestigio ed un'ospitalità che ci auspichiamo di grande livello per ciascun partecipante” spiega l’organizzatore Mattia Trippaldella che racconta di come è nato il team basandosi su una semplice esclamazione: “Nel 2014 io e mio cugino Luigi Brignola, decidemmo di comprare delle MTB ed iniziammo a metterci in sella per fare un po’ di attività fisica pedalando, alla prima uscita, ci guardammo ed esclamammo: “Sembriamo 2 sciarmati”. Da allora pian piano si aggiunsero altri amici alle nostre uscite, così decidemmo di creare un gruppo WhatsApp, chiamato Sciarmati per la bellezza dello sterrato. Il 27 novembre 2018, abbiamo deciso di aprire una Asd. Ad oggi contiamo 25 tesserati, destinati ad aumentare come numero. La nostra è un’associazione no profit, libera, dove conta l’amicizia e la lealtà e non importa la preparazione atletica o il costo della propria bicicletta”.

Un evento reso possibile dalla stretta sinergia con gli sponsor Servicar Group, Decathlon Marcianise, Phytogarda, Evolution Bike, Bar Crema &Cioccolato, Bar La Caffetteria e Fiorista Balloon Art per una prima edizione di Sciarmati Off Road sui Monti Casertani dalle caratteritstiche uniche e per offrire la migliore ospitalità possibile a tutti i partecipanti.