Sciarmati Off Road, ecco tutte le informazioni Partenza alle 9:00 in Piazza Madonna

La macchina organizzativa della prima edizione di Sciarmati Off Road sta lavorando al massimo per allestire un evento che risponda positivamente alle aspettative di coloro che parteciperanno ad una giornata di grandissima visibilità del territorio dei Monti Casertani e dello sport con Vaccheria di Caserta cuore pulsante di tutta la manifestazione.

Per domani, domenica 20 ottobre, sono stati preparati con cura i percorsi lungo (30 chilometri) e medio (15 chilometri comprendente la visita guidata al Museo della Seta di San Leucio) con un punto ristoro a metà tracciato del lungo a base di acqua, pizzette e sali minerali.

La partenza (alle 9:00) è fissata in Piazza Madonna delle Grazie dinanzi l’omonima chiesa ed accompagnata dalla benedizione del parroco Don Vincenzo.

Per ritemprare le fatiche post-pedalata il pasta party con pasta reggia in collaborazione con lo staff dei pub "Malto Reale" e I Bucanieri con pasta, mozzarella, insalata e hot dog americano.

Verranno premiati il gruppo più numeroso, quello da gruppo più lontano e con il maggior numero di donne unitamente all’atleta più giovane e più anziano.

Un evento reso possibile dalla stretta sinergia con gli sponsor Servicar Group, Decathlon Marcianise, Phytogarda, Bar Crema &Cioccolato, Tenuta Matilde Zasso (azienda vinicola), Snoopy Sport, Bar La Caffetteria e Fiorista Balloon Art per una prima edizione di Sciarmati Off Road sui Monti Casertani alla quale non mancare perché lo spettacolo di certo sarà importante pedalando senza l’assillo del tempo massimo!

ORARI E PROGRAMMA

- Dalle ore 07:00 iscrizioni e ritiro pacchi gara

- ore 08:45 incolonnamento per la partenza

- ore 09:00 partenza

- ore 11:30 fine escursione

- ore 12:00 inizio pasta party