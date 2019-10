Verso Ravenna-Caserta, Gentile: "Fiducia nel nostro lavoro" Il coach casertano, con Mirco Turel, ha presentato il match di mezzogiorno

La OraSì Ravenna attende la Juvecaserta per la sfida di mezzogiorno. In campo per il quarto turno di campionato il club di Terra di Lavoro, reduce dal primo successo stagionale. "Siamo attesi da una trasferta ostica su un campo difficile come quello di Ravenna. - ha affermato il coach di Caserta, Nando Gentile - I giallorossi sono una squadra ben allenata, partita subito forte con due vittorie nelle prime due giornate contro formazioni di prima fascia come Forlì e Ferrara. Il roster dei ravennati è formato da tanti giocatori esperti come i play Marino e Venuto o come il lungo Chiumenti, senza dimenticare l’ex di turno Luigi Sergio, anche lui ormai veterano di questa categoria. Sotto le plance Thomas non ha bisogno di presentazioni: un giocatore bidimensionale che già in A1 a Cantù fece molto bene. Noi finalmente abbiamo rotto il ghiaccio nella trasferta di Piacenza giocando un’ottima gara che ci dà fiducia sul lavoro che stiamo facendo in palestra ed ora vogliamo dare continuità alle nostre prestazioni e ai nostri risultati". "siamo molto carichi con l’obiettivo di cercare di confermare la gara fatta a Piacenza. - così, invece, Mirco Turel - Dovremo mettere la stessa intensità per provare a portare a casa una vittoria che ci farebbe forse dimenticare la sconfitta in casa con Roseto".