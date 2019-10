Basket, Serie A2: Juvecaserta ko a Ravenna: 97-92 Thomas, per l'OraSì, è il miglior realizzatore con 33 punti nella gara valida per il quarto turno

C'è "tanto rammarico" per la Juvecaserta. È così che il club di Terra di Lavoro ha presentato il ko di Ravenna. Nella sfida di mezzogiorno la squadra di coach Nando Gentile ha provato a piazzare il bis in campionato e in trasferta, ma è invece l'OraSì a conquistare i due punti. I falli dei lunghi e i diversi errori a cronometro fermo hanno condizionato la prova di Caserta al Pala De André nell'altalena d'emozioni registrata nei quaranta minuti della quarta giornata del girone est di Serie A2. Al roster bianconero non bastano le prove di Carlson, Hassan e Allen. Thomas di Ravenna è il top-scorer con 33 punti.

Serie A2 (Girone Est) - Quarta Giornata (Pala De André, Ravenna)

OraSì Ravenna - SC Juvecaserta 97-92

Parziali progressivi: 25-21, 50-49, 74-77

Ravenna: Thomas 33, Potts 19, Marino 15, Jurkatamm 9, Sergio 8, Chiumenti 6, Treier 4, Venuto 3, Bravi ne, Seck ne, Farina ne, Zanetti ne. All. Cancellieri

Caserta: Carlson 24, Hassan 23, Allen 17, Giuri 10, Cusin 8, Paci 6, Bianchi 2, Turel 2, Valentini, Sousa ne. All. Gentile.