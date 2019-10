Boxe: Valentino si arrende a Patera Il pugile di Marcianise esce sconfitto con un verdetto molto severo anche secondo il pubblico

Verdetto unanime (117-110; 117-111; 117-111). Vittoria netta, secondo i giudici, per Francesco Patera. Si è chiusa così l'avventura di Domenico Valentino che ha provato l'assalto al titolo di Campione d'Europa dei pesi leggeri.

Match coraggioso quello sostenuto dal campione di Marcianise. Ma i giudici sono stati di tutt'altro avviso beccandosi anche i sono fischi del pubblico presente. La sconfitta va accettata ma il verdetto è sembrato un po' troppo netto per quello che si è visto sul ring. Si chiude dunque con un po' di rammarico la sfida su cui puntava tanto Domenico Valentino. Gli spettatori presenti all'ex Pala Lido di Milano si sono divertiti. Hanno visto una sfida senza esclusione di colpi con Patera, pugile di passaporto belga ma dalle chiarissime origini italiane, che ha saputo contenere gli attacchi del campano gestendo al meglio i momenti di difficoltà.

Valentino, come al solito, è stato generosissimo. Ci ha provato senza sosta. Ha fatto vedere combinazioni degne del talento di cui è in possesso. E' andato anche al tappetto nell'ultima ripresa proprio perché stava provando a gettare il cuore oltre l'ostacolo. Ma non è bastato. Patera adesso aspetta l'occasione per dare l'assalto al titolo mondiale. Valentino, invece, tornerà a lavorare per preparare le prossime sfide col solito grande cuore che contraddistingue i campioni.