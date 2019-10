Boxe: Mangiacapre, rientro ok Vittorioso in Croazia, il pugile di Marcianise sogna le olimpiadi di Tokyo

Qualificarsi a Tokyo 2020 per mettere il punto esclamativo ad una splendida carriera. E' questo l'obiettivo di Vincenzo Mangiacapre, trentenne pugile di Marcianise che ha ancora tanta voglia di salire sul ring.

Il percorso di avvicinamento è ancora lungo e complicato ma è iniziato nel migliore dei modi. A Pola, in Croazia, dove il pugilato è realmente molto sentito, ha vinto un match importante dopo che a Roma, nel dual match contro l'Argentina, non era potuto salire sul ring per l'assenza del suo avversario. Ma quella romana è stata comunque una tappa importante per l'incontro con il Papa da cui Vincenzo ha tratto una grande carica.

L'infortunio al bicipite sembra essere dimenticato. Ora si può guardare al futuro con maggiore fiducia. Tokyo non è vicina ma è una conquista possibile per un pugile come il campione di Marcianise.