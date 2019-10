Juvecaserta ko contro la Poderosa Montegranaro (72-76) PalaMaggiò ancora amaro per il roster di coach Gentile, a cui non basta Carlson

Un nuovo ko casalingo per la Juvecaserta: la squadra di coach Nando Gentile cade al PalaMaggiò nel turno infrasettimanale di Serie A2 contro la XL Extralight Montegranaro con il risultato di 72-76. Caserta paga il mancato controllo del match dopo il vantaggio che non era rassicurante (51-43 al 30'). Un'inversione della rimessa a 44 secondi dalla sirena finale costringe la Juve al ritorno in difesa senza l'opportunità del pareggio. La Poderosa, con i tiri a cronometro fermo, certifica l'allungo negli istanti conclusivi. Non bastano il fallo tecnico fischiato ad Aaron Thomas (autore di 23 punti) e la tripla di Marco Giuri per riaccendere la sfida.

Serie A2 (Girone Est) - Quinta Giornata (PalaMaggiò, Castel Morrone)

SC Juvecaserta - XL Extralight Montegranaro 72-76

Parziali progressivi: 15-21, 32-30, 51-43

Caserta: Allen 8, Iavazzi ne, Sousa 9, Bianchi 5, Valentini ne, Paci 11, Carlson 18, Hassan 4, Giuri 9, Cusin 6, Turel 2, D’Aiello ne. All. Gentile

Montegranaro: Thompson 10, Mani ne, Mastellari 6, Conti, Palermo 12, Bonacini 14, Berti ne, Thomas 23, Cucci 11, Serpilli. All. Ciani

Foto: ufficio stampa Juvecaserta