Juvecaserta: "Fiducia assoluta in coach Gentile e nello staff" Il club bianconero ha precisato alcuni aspetti dopo il ko contro Montegranaro

Nessuna modifica per lo staff tecnico della Juvecaserta. Confermato senza alcun dubbio coach Nando Gentile da parte della società bianconera: "In relazione ai risultati di questa prima fase del campionato di serie A2, condizionati, peraltro, da un calendario particolarmente ostico con quattro trasferte nelle prime sei giornate, la dirigenza dello Sporting Club Juvecaserta ha ritenuto opportuno ascoltare le ragioni delle attuali difficoltà sia dalla squadra che dallo staff tecnico, ribadendo la volontà di raggiungere al più presto quei risultati confacenti alle tradizioni della società, ma anche al valore tecnico dei singoli. - ha affermato il club di Terra di Lavoro tramite comunicato - Alla luce di tutto ciò, nella certezza di un pronto riscatto della formazione bianconera già dai prossimi incontri, la società conferma la sua assoluta fiducia allo staff tecnico, capitanato da Nando Gentile, e si augura che l’attuale momento difficile possa essere insieme superato nel più breve tempo possibile, confidando nella vicinanza e nel supporto dei suoi sostenitori, che non è mai venuto meno nei momenti di difficoltà".