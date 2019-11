Juvecaserta, colpaccio a Udine con Allen e Giuri Serie A2 (Girone Est), riscatto bianconero in trasferta per gli uomini di coach Nando Gentile

Super secondo tempo, con il parziale complessivo di 55-31 dal 20' in poi, e la Juvecaserta vince al PalaCarnera di Udine contro l'Old Wild West e piazza un colpaccio importante per scacciare l'aria di crisi e dimostrare qualità nel girone est di Serie A2. Seth Allen con 25 punti e Marco Giuri (20) sono i protagonisti del successo bianconero ai danni dei friuliani di coach Alessandro Ramagli. Doppia cifra, in casa Juve, anche per Paolo Paci (14) e Marco Cusin (10). A Udine non bastano i 20 punti di Amato e un primo tempo da 45-31 per il rientro negli spogliatoi. Caserta rientra nel terzo quarto (62-60 al 30') e corre verso il successo nell'ultima frazione. Caserta rientra nel gruppo delle penultime lasciando sola l'Urania Milano, ora fanalino di coda nella classifica del raggruppamento.

Serie A2 (Girone Est) - Sesta Giornata (PalaCarnera, Udine)

Old Wild West Udine - SC Juvecaserta 76-86

Parziali progressivi: 18-16, 45-31, 62-60

Udine: Amato 20, Croner 15, Beverly 14, Antonutti 9, Cortese 7, Fabi 5, Penne 3, Zilli 3, Nobile, Minisini ne, Jerkovic ne, Osasenaga ne. All. Ramagli.

Caserta: Allen 25, Giuri 20. Paci 14, Csuin 10, Turel 7, Carlson 6, Bianchi 2, Hassan, Sousa 2, Valentini. All. Gentile.

Arbitri: Ursi, Yang, Grazia.